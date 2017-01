Serena Williams a rejoint sa soeur Venus en finale de l'Open d'Australie.

L'Américaine Serena Williams a rejoint sa soeur Venus en finale de l'Open d'Australie en battant la Croate Mirjana Lucic-Baroni en deux sets 6-2, 6-1, en 50 minutes jeudi à Melbourne.

Ce sera la neuvième finale entre les soeurs Williams en Grand Chelem et la première depuis l'édition 2009 de Wimbledon. Serena mène 6 à 2.

Venus de retour

L'Américaine Venus Williams, 36 ans, s'est qualifiée pour sa première finale de Grand Chelem depuis 2009 en battant sa compatriote Coco Vandeweghe en demi-finale de l'Open d'Australie en trois sets 6-7 (3/7), 6-2, 6-3, jeudi à Melbourne.

Venus Williams, sept fois titrée en Grand Chelem (5 Wimbledon, 2 US Open), avait joué, et perdu, sa dernière finale en date à Wimbledon contre sa soeur Serena. Ce sera sa 15e finale majeure et sa deuxième en Australie après celle de 2003, perdue aussi contre Serena.

Elle a connu une éclipse entre 2010 et 2014, en partie à cause de problèmes de santé. Pendant trois ans et demi, elle n'a plus participé à la deuxième semaine d'un tournoi majeur.

Mais la grande Américaine (1,85 m) s'est accrochée et depuis l'an passé elle connaît comme une deuxième jeunesse. Elle était en demi-finale de Wimbledon en juillet et 17e mondiale au début de l'Open d'Australie.

Venus Williams a bénéficié d'un tableau très favorable. Son adversaire la mieux classée était la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 27e mondiale.

Vandeweghe occupait elle la 35e place et avait fait un parcours remarquable, éliminant la tenante du titre et N.1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber en huitième de finale, puis la championne de Roland-Garros, l'Espagnol Garbiñe Muguruza, 7e mondiale, en quarts. C'était sa première demi-finale majeure à 25 ans.

Williams a fait pas beaucoup d'erreurs dans le premier set (17) avant de redresser le tir. Elle a été solide au service (11 aces) et a mieux joué les points importants. Vandeweghe a pris tous les risques au prix d'un grand nombre de fautes (51, dont 11 doubles fautes) et elle n'a pas su saisir ses occasions (1 balle de break convertie sur 13).

"Elle a bien joué. J'ai dû me battre en défense tout le temps", a commenté Venus, qui espère un neuvième duel en finale contre sa soeur (6-2 pour Serena).

"J'aimerais plus que tout la voir de l'autre côté du filet samedi", a-t-elle dit aux spectateurs de la Rod Laver Arena.