US Open: David Goffin sort par la petite porte

AFP et Belga Publié le mardi 30 août 2016 à 18h56 - Mis à jour le mardi 30 août 2016 à 22h26

Tennis

Découvrez tous les résultats de l'US Open.

David Goffin a été éliminé dès le premier tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, mardi à Flushing Meadows, New York.

Le Liégeois, 12e tête de série et 14e joueur du monde, a été surpris par le jeune Américain de 19 ans, Jared Donaldson, 122e au classement ATP et issu des qualifications. Tout allait pourtant bien pour David Goffin qui menait 4-2 dans le deuxième set après avoir remporté le premier (6-4), mais le match a basculé ensuite. Jared Donaldson s'est imposé 4-6, 7-5, 6-4 et 6-0 en 2 heures 39 minutes.

Au deuxième tour, Jared Donaldson rencontrera soit le Serbe Viktor Troicki, 30 ans, 32e mondial, soit le Moldave Radu Albot (ATP 97), 26 ans.

La veille, Steve Darcis, 32 ans, 106e mondial, avait réussi lui à renverser la vapeur, après avoir été mené 2 sets à 0 et sauvant deux balles de match dans le troisième set, face à l'Australien Jordan Thompson, de dix ans son cadet, 91e mondial, 5-7, 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 et 7-5 au bout de plus de 4 heures de match (4h11). Le Liégeois sera opposé à John Isner (N.20), 21e mondial, 31 ans, au deuxième tour.





Ivanovic déjà dehors

La Serbe Ana Ivanovic, ancienne N.1 mondiale désormais 31e au classement WTA, a été éliminée, comme en 2015, dès son entrée en lice dans l'US Open, mardi.

Ivanovic s'est inclinée en deux sets face à la Tchèque Denisa Allertova, 89e mondiale, 7-6 (7/4), 6-1.

La Serbe, épouse de l'ancien international allemand de football Bastian Schweinsteiger, vient d'enchaîner quatre éliminations dès le 1er tour, à Wimbledon, Rio, Cincinnati et maintenant New York.





Nishikori terrasse Becker

Le Japonais Kei Nishikori, finaliste malheureux de l'US Open 2014, a empoché son billet pour le 2e tour de l'édition 2016 face à l'Allemand Benjamin Becker (N.96) 6-1, 6-1, 3-6, 6-3, mardi.

Le Japonais a disputé la finale du Masters 1000 de Toronto en juillet, puis décroché la médaille de bronze dans le tournoi olympique en simple à Rio, avant de s'incliner dès les 8e de finale à Cincinnati.

Au prochain tour, Nishikori, 7e mondial, sera opposé à un joueur issu des qualifications, le Russe Karen Khachanov (N.95) ou l'Italien Thomas Fabbiano (N.111).





Abandon de Kohlschreiber et Dolgopolov au premier tour

Le Français Nicolas Mahut et l'Espagnol David Ferrer n'ont pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de leur rencontre pour se qualifier pour le deuxième tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, mardi à Flushing Meadows, New York.

Leurs adversaires au premier tour ont en effet abandonné en cours de rencontre. Nicolas Mahut (ATP 42) menait 2 sets à 0 (6-3, 7-5) face Philip Kohlschreiber (N.25), 26e mondial, lorsque l'Allemand a abandonné. Kohlschreiber avait déclaré forfait pour les jeux Olympiques de Rio en raison d'une fracture de stress au pied.

David Ferrer, 13e joueur du monde, menait quant à lui 6 jeux à 5 dans le premier set lors que l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (ATP 57) a abandonné.





Wawrinka trop fort pour Verdasco

Le Suisse Stan Wawrinka, 3e joueur mondial, a disposé de l'Espagnol Fernando Verdasco (N.46) en trois sets (7-6 (7/4), 6-4, 6-4) au 1er tour de l'US Open, mardi.

Au prochain tour, Wawrinka, demi-finaliste de l'US Open 2015, sera opposé à l'Américain Denis Kudla (N.128) ou à l'Italien Alessandro Giannessi (N.243).