US Open: un vrai duel de cogneurs

Tennis

On ne peut pas prédire qui va gagner, mais on peut déjà dire que les balles vont prendre cher. Entre Wawrinka et Del Potro, on tient en effet là deux des joueurs les plus puissants du circuit, avec une lourdeur de balle assez unique.

Le Suisse va devoir se préparer à ne pas être le favori du public tant l’Argentin, titré ici en 2009, est traité comme le fils prodigue par un public qui a bien cru ne plus jamais le revoir. Lui-même hallucine un peu de son retour canon, avec cette médaille d’argent à Rio et désormais ce parcours à New York.

"Je ne pensais pas me retrouver en quart pour seulement mon deuxième tournoi du Grand Chelem après mon retour. Mais mon niveau de jeu s’améliore de jour en jour. Avant ma troisième opération, j’étais vraiment proche de prendre ma retraite mais une fois décidé à me faire encore opérer, je croyais vraiment que j’allais revenir."

Son futur adversaire n’en doutais pas non plus : "Il est beaucoup plus fort qu’à Indian Wells et Miami mais c’est normal. En enchaînant les tournois, il devient de plus en plus dangereux. A chaque fois qu’il est revenu de blessure, il est tout de suite redevenu Top 5 car c’est son niveau. Cela va être un gros challenge."

On a craint un moment pour "Del Po" que ce poignet gauche désormais fragile ne l’empêche de viser très haut pour cette énième carrière tant il ne peut plus vraiment s’appuyer sur son revers à deux mains. Mais l’Argentin a trouvé la parade en développant un revers slicé redoutable. "J’aimerais mieux retrouver mon ancien revers mais au moins ça m’a permis de développer de nouvelles armes, et ça me servira pour l’avenir."

Le n°3 mondial en a lui fait les frais au premier tour de Wimbledon cette année : "Il avait très bien joué et très bien servi, et j’avais surtout eu beaucoup de mal avec son slice. On a l’impression qu’au bout d’un moment il endort l’adversaire. Tu commences à être hésitant, à perdre ta ligne de jeu."

Un coup droit exceptionnel

Mais l’arme la plus redoutable chez l’actuel 142e joueur mondial reste ce coup droit "massue" qu’il peut déclencher dans tous les coins et dans toutes les positions. Wawrinka sait à quoi s’attendre : "Son coup droit est un des meilleurs sur le circuit, il a toujours le bon timing, toujours le temps qu’il veut pour le frapper. Mais je dois me focaliser sur mon jeu, et puis ma lourdeur de balle peut l’empêcher de produire le jeu qu’il veut."

Pas forcément impressionnant depuis le début du tournoi, "Stan The Man" va passer au révélateur. "C’est un autre tournoi qui commence et je sais que mon tennis est là."

A voir aussi si l’épaule droite de "Del Po" ne recommencera pas à faire des siennes comme lors de son huitième. "Je me sens un peu fatigué, mais ça va aller. Stan sera évidemment le favori, mais tout peut arriver." On est bien d’accord.