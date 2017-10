Depuis la qualification de la Belgique pour la finale de Coupe Davis, la même question revient chaque jour. Comment se procurer un billet pour la finale à Lille? Il fallait d'abord que la France décide du quota qu'elle laisserait à la Belgique.

En fin de semaine dernière, la réponse se faisait encore attendre. Finalement, la Fédération Française de Tennis s'en est tenue au règlement qui prévoit que les visiteurs reçoivent 10% des places. Vu la configuration des tribunes à Lille, les Belges ne disposeront que de 2700 places qui se diviseront en 2 entre le nord et le sud du pays. En d'autres mots, l'AFT disposera de 1350 places seulement. Afin de récompenser les plus fidèles, l'AFT a mis un système en place. Jusqu'à ce jeudi, les membres des clubs peuvent s'inscrire sur des listes pour être candidat acquéreur d'un ticket.

"Chaque club pourra demander maximum 30 billets par jour", nous confie-t-on du côté de l'AFT. S'il reste des tickets disponibles, nous les mettrons en vente." En d'autres mots, votre seul espoir d'avoir un ticket, c'est de passer par votre club de tennis et de croiser les doigts. Ce système est juste car il récompense les fidèles et surtout il enverra à Lille 2700 fans déterminés à se grimer et à hurler pour contrer le bruit des 25.000 supporters français. "Nous ne voulons pas que cet événement sportif se transforme en show people."