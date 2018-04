Voici pourquoi David Goffin a des chances de remporter l'ATP 500 de Barcelone. Et si l'histoire se répétait?

A Barcelone, le Liégeois était mené 6-4, 5-1. L'Espagnol Marcel Granollers allait même plus loin en provoquant deux balles de match sur son service. Petit à petit, Goffin a inversé la tendant au point de signer un incroyable retour ! Il sera opposé au troisième tour au vainqueur du match entre Leonardo Mayer et Karen Kachanov. Le 10e joueur mondial aurait pu prendre un gros coup sur la tête et perdre le bénéfice de son parcours encourageant à Monte Carlo la semaine passée. Au final, il a quitté le terrain avec une victoire contre un Espagnol sur terre battue et un moral au zenith.