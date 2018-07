Le Sud-Africain Kevin Anderson s'est qualifié pour la finale de Wimbledon, sa deuxième en Grand Chelem, en venant à bout de l'Américain John Isner lors d'un duel de plus de 6h30 en cinq sets 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24, vendredi.

Les deux hommes ont disputé le deuxième plus long match de l'histoire du tournoi. Anderson affrontera dimanche en finale le N.1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal ou le Serbe Novak Djokovic, opposés dans l'autre demi-finale dans la soirée.

A 32 ans, le Sud-Africain disputera sa deuxième finale en Grand Chelem, après celle perdue en septembre à l'US Open face à Nadal. Il est le premier joueur de son pays à atteindre ce niveau de la compétition à Wimbledon depuis 1921 (Brian Norton).

La pendule affichait 6h36 lorsque le 8e mondial a fini par avoir le dernier mot face à Isner (10e). Le 2e plus long match du tournoi jusqu'ici avait duré 6h09 sur deux jours: c'était en 2006, en quarts de finale de l'épreuve du double messieurs lorsque le Bahaméen Mark Knowles et le Canadien Daniel Nestor avaient battu le Suédois Simon Aspelin et l'Australien Todd Perry 23-21 au 5e set.

Le 2e plus long match de l'histoire du tournoi en simple jusque-là avait lui duré 5h31. C'était en 2012 au troisième tour lors de la victoire du Croate Marin Cilic devant l'Américain Sam Querrey (17-15 au 5e set).

Isner est décidément rompu aux duels homériques. Il avait remporté le match le plus long de l'histoire face au Français Nicolas Mahut, en 2010 au premier tour sur le gazon londonien après 11h05 de jeu étalé sur trois jours, 70-68 au cinquième set.

Mais après avoir mené 2 sets à 1, le géant américain de 33 ans (2,08 m) a fini par céder face au géant sud-africain (2,03 m) au terme d'un 5e set de 175 minutes...

Les chiffres donnent le vertige, avec notamment 103 aces cumulés (49 pour Anderson, 53 pour Isner) et 247 coups gagnants au total (118 pour le Sud-Africain, 129 pour l'Américain).

La seconde demi-finale opposait Nadal à Djokovic sous le toit fermé du court central. Ce dispositif permet de prolonger les parties dans la soirée, malgré le manque de luminosité, mais pas au-delà de 23h00 locales (22h00 GMT, minuit heure continentale) en raison d'un couvre-feu imposé par les résidents de Wimbledon.