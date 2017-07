À côté de la célébrissime entrée en matière du champion en titre, Andy Murray, sur le court central à 14h, trois Belges entrent en piste cet après-midi au All England Club. Elise Mertens, Maryna Zanevska et Ruben Bemelmans tenteront de décrocher leur billet pour le second tour.

Elise Mertens, 54e joueuse mondiale et numéro 1 belge, affrontera dès 14h sur le Court n°1, Venus Williams qui dispute son 20e Wimbledon. Le palmarès à Londres parle pour la cadette des sœurs Williams : cinq victoires et trois finales, à chaque fois battue par sa sœur. Autre élément à prendre en compte : Élise Mertens et Venus Williams se sont rencontrées très récemment, c'était au troisième tour de Roland Garros. Venus l'avait facilement emporté 6-3 6-1.

Maryna Zanevska est déjà à Londres depuis une semaine puisqu'elle s'apprêtait à disputer les qualifications du tournoi. Coup de chance pour la protégée de Philippe Dehaes, Zanevska est rentrée directement dans tableau final. Pour sa première apparition en Grand Chelem, la Belge vivra un grand moment sur le Court n°2, vers 19h, lorsqu'elle affrontera la Britannique Heather Watson (WTA 102). Un premier tour abordable dont la plus grande difficulté sera de gérer la pression d'un match de Grand Chelem et sur un grand court.

Enfin, Ruben Bemelmans (ATP 124), qui s'est brillamment extirpé des qualifications sera opposé au vétéran Tommy Haas, 258e joueur mondial. Pour autant, l'Allemand de 39 ans ne sera pas un oiseau pour le chat. L'ancien numéro 2 mondial a battu, sur herbe, Roger Federer à Stuttgart il y a deux semaines.