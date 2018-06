Trois vins d’exception qui vont vous donner l’envie de filer dans le Languedoc

S’il existe une région viticole qui évoque les grandes vacances, c’est bien le Languedoc. Encore quelques semaines de patience et le chant des cigales, les caresses du soleil, l’eau turquoise de la Méditerranée seront à portée de main. Plus de 320 jours de soleil par an ça ne fait pas plaisir qu’aux touristes ! Les grains de raisin en profitent au maximum pour se gorger de sucre.

La région du Languedoc-Roussillon est le plus grand vignoble du monde qui, avec ses 22.000 producteurs sur 224.000 hectares, produit 5% de la production mondiale. Soit un volume supérieur à toute la production du Chili ou de l’Argentine.

Pour nous aider à nous retrouver dans cette mer de vin, le Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc a mis un peu d’ordre dans cette grande famille. Il a fait le choix de structurer l’offre en la hiérarchisant en trois niveaux : la base de la pyramide étant constituée par l’appellation Languedoc. Le cœur de gamme représentant près de 60% du volume rassemble les terroirs du Languedoc comme Cabardès, Corbières, Fitou, Limoox, Malpère, Minervois , Saint Chinian. Et le sommet est occupé par les Crus (Corbières-Boutenac, Faugères, La Clape, Minervois-la Livinière , Pic Saint Loup, Saint-Chinian Berlou, Saint-Chinian Roquebrun ). Que des noms évocateurs de réjouissances bachiques et de farniente.

Voici trois flacons d’exception qui vont vous donner l’envie de filer sans tarder vers la Grande Bleue.

© Marc Vanel



Domaine J. Laurens ‘La Rose N°7’ Brut, AOP Crémant de Limoux

Produites à quelques kilomètres de la Cité de Carcassonne, ces fines bulles rosées très originales sont produites par un domaine géré en développement durable. Elaboré à base de Pinot noir, Chardonnay et de Chenin blanc, ce vin offre une entrée de bouche tout en fraîcheur, florale, et fruitée (fruits blancs et rouges mûrs). L’attaque est à la fois sensuelle et vive, tout en finesse. La bouche est aérienne (12° d’alcool seulement) et équilibrée avec un retour de petits fruits rouges d’été. Un apéritif divin que vous servirez à 7-8°C et qui s’accordera également avec des tapas, fruits de mer et autres sorbets. • Magnus - 13,59€

Mas Coris, Atout Pic, AOP Languedoc, 2016

Depuis plus de huit ans, Véronique Attard élabore dans son Mas Coris, à Cabrières, à une heure au nord de Montpellier, des vins bio au pied du pic de Vissou sur un terroir de schiste gréseux, un des plus anciens du Languedoc. Le premier de ses vins blancs, Atout Pic, assemble les cinq cépages blancs du domaine, Vermentino, Grenache blanc, Roussanne, Clairette et Viognier. Matière et structure assurent la trame de ce vin à la fois frais, crémeux et légèrement végétal. A servir sur des poissons cuisinés, en sauce, ou encore sur des viandes blanches. • Importation : Bernard Poulet. En vente chez Rubis, Wine Fever, etc. - ±14,50€

Abbaye Sylva Plana, Le Songe de l’Abbaye 2014, AOP Faugères

« Réputés pour leurs sols de schiste, d’argilo-calcaire et de marbre gris, les vins de Faugères allient richesse et puissance. Les pratiques biologiques et biodynamiques permettent ici la pleine expression de son profil aromatique. La Syrah, associée aux vieux pieds de Grenache, Carignan et Mourvèdre, lui confère densité et amplitude, des arômes de fruits cuits, rouges et noirs. Le boisé bien intégré accentue les épices de garrigue. Des notes de réglisse et de cacao viennent compléter la palette aromatique. A table, il sera le compagnon idéal des grillades aux herbes du sud (agneau, boeuf, ribs), aiguillettes de canard à l’orange, épaule d’agneau braisée grenailles au romarin et chocolat noir ! » (Pascale Guillier) • Disponible chez Vins Brunin et Cave Saint Jacques à Tournai - 17.20€