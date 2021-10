L'étonnant tatouage de Donnarumma en réponse aux huées de ses propres supporters

Hué par son propre public en demi-finale de Nations League, Gianluigi Donnarumma a vécu une semaine difficile. Victime d'un accueil chahuté pour son retour à Milan mercredi dernier, le meilleur joueur de l'Euro 2020 n'avait pas livré sa meilleure prestation face à l'Espagne et aurait même craqué lors du retour aux vestiaires.



Mais le gardien du PSG semble vouloir se réconcilier avec les supporters du Milan AC, club qu'il a quitté cet été. Invité de l'émission Lelene, il s'est prêté au jeu et a accepté de se faire un tatouage... lavable avec l'écusson milanais. Et de préciser: "Je leur veux du bien, mon coeur sera toujours rossonero". Suffisant pour reconquérir ses anciens supporters ?





Riflettevo: perché un tifoso del #Milan dovrebbe apprezzare il fatto che #Donnarumma si sia fatto fare - a favore di telecamera - un tatuaggio lavabile della squadra che ha mollato?



Scusate ma mi sfugge il senso dell'operazione simpatia 🤔 pic.twitter.com/8hCXkjBj5I — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 12, 2021