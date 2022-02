Projet Boucle du Hainaut: Elia reste sur sa position et défend son projet

2022 sera une année chargée de projets pour le gestionnaire du réseau de transport d’électricité Elia. Plusieurs projets, pour la majorité déjà lancés, devront en effet se poursuivre en province de Hainaut en vue de répondre à une demande toujours plus importante en énergie. Le Hainaut est en effet le premier consommateur d’électricité en Wallonie et le deuxième en Belgique. Adapter les infrastructures est donc primordial, selon Elia.

« Avec la transition énergétique amorcée, les industries s'électrifient de plus en plus afin d'atteindre l'objectif belge et européen zéro carbone », précise Julien Madani, responsable communication des projets Infrastructures d'Elia. "De nouveaux gros consommateurs font leur apparition en Hainaut et se localisent dans des zones où, historiquement, il n'y avait que des charges de moyennes intensités. Le réseau y est donc limité." L'apparition des véhicules électriques change également la donne.

Chez nous, plusieurs projets sont en cours afin d'adapter les infrastructures et de répondre aux besoins. Tous ne font pas pour autant l'unanimité. Dans la région du Centre, plus particulièrement, le polémique projet Boucle du Hainaut n'est pas encore prêt de voir le jour. "Nous sommes dans l'attente de la décision du ministre Borsus quant à l'ouverture à révision des plans de secteur. Le ministre ne dispose pas de délai réglementaire pour se prononcer, nous ne savons donc pas quand la décision tombera."

On rappellera que le projet prévoit la réalisation d'une nouvelle liaison haute tension entre Avelgem et Courcelles. Mais les riverains, notamment via l'asbl Revolht, et plusieurs élus s'opposent fermement à la concrétisation du projet tel que souhaité par Elia. Des alternatives ont même été proposées. "Nous avons joué l'ouverture et la transparence, nous avons rencontré des élus, des riverains,…", poursuit Julien Madani.

"Mais notre position n'a pas changé et reste la même qu'en septembre 2020. Notre proposition a été challengée et nous restons persuadés que notre solution est la meilleure pour garantir la fiabilité du réseau. Certaines décisions ne nous appartiennent cependant pas, nous attendons donc de voir comment continuer d'avancer." Pour ce dernier, cette boucle du Hainaut est cruciale. "Nous constatons déjà des problèmes ponctuels de saturation. C'est lié au vieillissement du réseau et au manque d'un réseau structurant fiable dans une région où la demande ne cesse d'augmenter"

Et de poursuivre : "Nous avons présenté un projet qui répond aux besoins identifiés. Nous espérons pouvoir avancer rapidement."Elia se garde cependant bien de s'avancer sur un quelconque planning prévisionnel, conscient que le combat est loin d'être terminé, tant la mobilisation politique et citoyenne reste forte.