"Quelque chose ne va pas": le reine Letizia étonne avec une de ses tenues

Une reine qui ne fait pas toujours l'unanimité. En Espagne, Letizia est jugée "professionnelle, mais peu sympathique" selon un récent sondage. D'habitude, l'épouse du roi Felipe VI parvient toutefois à mettre tout le monde d'accord avec ses tenues. Mais pas cette fois.

"Je ne comprends pas"

Adepte des looks à petits prix, celle qui pioche régulièrement chez Zara ou encore Mango pour ses sorties officielles a opté pour H&M. La mère de Leonor et Sofia avait en effet enfilé une jupe à carreaux Vichy de la marque de prêt-à-porter suédoise pour se rendre au 22e Festival du film Ópera Prima. Le twist étonnant ? Un grand trou au niveau de l'un des genoux. "Non, la jupe je ne comprends pas" , "je n'aime pas du tout" ou encore "quelque chose ne va pas" , peut-on lire sur Instagram où la tenue a été détaillée et débattue. Cette jupe issue de la collaboration entre H&M et Toga d'une valeur de 185 euros n'a visiblement pas eu l'effet escompté.