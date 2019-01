La marche pour le climat visant à réclamer une politique climatique plus ambitieuse, à laquelle ont participé 12.500 élèves jeudi, s'est achevée vers 12h30 devant la gare de Bruxelles-Central. Le taux de participation était nettement plus élevé que jeudi dernier (3.000 personnes). Le cortège, à l'initiative de Youth for Climate, a défilé non sans enthousiasme à travers la capitale. Les participants ont été encouragés à plusieurs reprises durant leur parcours.

Une grande partie des élèves ayant fait l'école buissonnière rentrent à présent chez eux ou à l'école, tandis que certains restent sur le Carrefour de l'Europe pour crier encore quelques slogans. Les lieux devaient être libérés pour 13h30.

Le taux de participation à cette deuxième édition de la marche a dépassé les attentes. Les participants ont une revendication adressée aux politiques afin que leur avenir soit assuré: un plan climatique contraignant avec l'ambition de limiter le réchauffement climatique sous 1,5 degré.