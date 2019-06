La Wallonie n’est plus très loin d’atteindre son objectif pour 2020 : moins de 200 tués par an sur les routes. Ils étaient encore 207 en 2018. Pour descendre sous ce seuil historique, les autorités wallonnes ont mis les grands moyens : 166 nouveaux radars vont être installés d’ici à 2020, à l’initiative du gouvernement wallon. Leur installation vient de débuter. Parmi ces nouveaux appareils, on dénombre 132 radars fixes, mais aussi 23 radars tronçons et 11 radars feux rouges. Les fameux radars tronçons sont des appareils très efficaces : sur base de caméras infrarouges, ils calculent la vitesse moyenne d’un véhicule sur une distance donnée (parfois plusieurs kilomètres) et n’émettent pas de flash lumineux. "Cela change la philosophie : il n’est pas question de piler sur les freins quelques mètres avant l’appareil" , prévient Carlo Di Antonio (CDH), ministre wallon de la Mobilité, initiateur du projet. Quant aux radars feux, ils détectent non seulement la vitesse excessive mais aussi le franchissement d’un feu rouge.

