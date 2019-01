C’est l’inquiétude dans la communauté marocaine. Le Maroc décide la semaine prochaine de rétablir dès 2019 le service militaire obligatoire pour tous, filles et garçons entre 19 et 25 ans.

Les 10.000 premières recrues seraient incorporées en septembre dans les FAR, les Forces armées royales. Durée : 12 mois. Pour tous ? Oui, y compris les jeunes d’origine marocaine vivant à l’étranger, et donc en Belgique, et même s’ils possèdent la double nationalité.