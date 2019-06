Au cours d’un procès, on ne lave pas son linge sale en famille. On le déballe. Les disputes, les désamours, les coups dans le dos ou le cœur refont surface. Et ça fait mal, une énième fois. En public. Lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, où l’ancien député flamand Christian Van Eyken (64 ans) et sa femme Sylvia B (42 ans précisément ce 11 juin) doivent répondre de l’assassinat de Marc Dellea, 45 ans, l’ex-compagnon de cette dernière, dans leur appartement de Laeken, en juillet 2014, le prévenu en a pris pour son grade de père.

(...)