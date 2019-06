Nuages et éclaircies rythmeront l'après-midi de vendredi, pour sonner le début de l'été, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 17 degrés en Hautes Fagnes et 21 degrés dans le centre.

Vendredi soir et pendant la nuit, le ciel deviendra pratiquement serein avec tout au plus quelques nuages élevés. Le mercure oscillera entre 5 et 11 degrés. Le week-end débutera sous un ciel peu nuageux à serein. Des cumulus se développeront au cours de la journée de samedi mais les gouttes ne gâcheront pas la fête de l'été. Il fera un peu plus chaud: 20 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 24 degrés en Campine.

La vague de chaleur débutera réellement dimanche, première journée chaude d'une série. Les températures pourront s'élever jusqu'à 29 degrés. Le soleil brillera de pleins feux. Les Belges seront soumis à rude épreuve la semaine prochaine, avec des températures de 28 degrés annoncées lundi, 34 degrés mardi et 34 ou 35 degrés mercredi. Jeudi et vendredi, l'air chaud pourrait être repoussé vers la France mais le temps ensoleillé et les températures estivales, avoisinant les 30 degrés, pourraient persister.