Rebondissement dans l'affaire Delphine Boël, le Roi Albert II a effectué son test ADN ce mardi matin, confirme son avocat.

Ce n’est pas à proprement parler une surprise dans la mesure où l’un de ses conseils l’avait laissé entendre la semaine passée et où l’injonction de la justice se faisait pressante. On a appris, mardi, que le roi Albert II a effectué un test ADN qui doit déterminer s’il est le père de Delphine Boël, laquelle poursuit son action en recherche de paternité depuis des mois.

Le 16 mai, la cour d’appel de Bruxelles avait confirmé qu’Albert II devait se soumettre à ce test, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard. Elle avait déjà exigé, fin 2018, que le Roi se soumette dans les trois mois de son arrêt à ce test.

Mais Albert II et ses avocats s’étaient pourvus en cassation, la Cour ayant à se prononcer sur la légalité de la décision de la cour d’appel qui a estimé que Jacques Boël n’est plus le père de Delphine Boël. Les conseils du Roi ont estimé que ce pourvoi était suspensif. Les avocats de Delphine Boël ont, eux, contesté cette thèse devant la cour d’appel, qui leur a donné raison.

Mardi, par la voix d’un des ses avocats, Albert II a fait savoir qu’il avait “décidé de se soumettre à l’expertise […], après avoir pris connaissance de l’arrêt du 16 mai et dans le respect de l’institution judiciaire”

“Sous toutes réserves”

Le Roi, dit le communiqué, “relève que la cour a décidé que les conclusions de cette expertise resteraient strictement confidentielles jusqu’à une nouvelle décision de justice”, autrement dit jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation. Dès lors, Albert II a fait le test ADN “sous toutes réserves de ses droits en attendant que la Cour de cassation se prononce”.

La semaine passée Me Guy Hiernaux, l’un des conseils du roi Albert II, précisait les propos tenus lors d’une interview accordée au New York Times. “J’ai dit que je pensais que Roi allait être d’accord de se soumettre au test ADN dans la mesure où il a obtenu que le test restera secret jusqu’à la décision de la Cour de cassation”, avait-il déclaré, ajoutant que le Roi était “miné” par cette affaire” et “souffrait énormément de cette procédure” “Depuis cinq ans, on le persécute en revenant avec cette histoire qui remonte à 50 ans. Et son état de santé est loin d’être bon”, avait ajouté Me Hiernaux.

Dans les heures qui ont suivi cette sortie, Delphine Boël a réagi, par la voix de son avocat. “Le souhait de ma cliente n’a jamais été de faire du mal à qui que soit, et certainement pas à celui qu’elle considère comme son père”, a déclaré Me Marc Uyttendaele. “Elle regrette plus que quiconque que ce qui aurait dû être une affaire privée provoque, par la force des choses, des débats publics. Et elle s’efforce de protéger les siens de ceux-ci”, a-t-il conclu.