Cette dernière a été violemment menacée via des commentaires sur Facebook, en-dessous d'une publication du média Humo . La phrase "a été écrite par un étudiant, qui a été contacté par nos confrères de Het Laatste Nieuws. Il est difficile de traduire littéralement le commentaire en français mais celui-ci pourrait signifier que la personne responsable du commentaire a "un fusil à double canons" et fait référence à Anuna et sa sœur jumelle, Luka.En découvrant ce message à caractère haineux, Katrien Van der Heyden, la maman des deux jeunes filles, a décidé de porter plainte. Pour cette dame, ce message est sans équivoque, c'est une "menace de mort". Un dossier donc été ouvert par la police de Berchem.Le jeune étudiant, qui a posté ce commentaire, a semblé étonné par la tournure des événements. "Un mea culpa insuffisant pour Katrien Van der Heyden, qui n'accepte pas les excuses de l'étudiant. "", a-t-elle expliqué à HLN.