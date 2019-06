L'assistant et doctorant à l'Université de Gand (UGent) derrière le compte Twitter Schuld & Vrienden a pris un avocat, a-t-il indiqué jeudi. Il avait reçu des menaces de mort après que quelques personnes ont découvert qu'il était la personne responsable de ce compte très critique du groupe nationaliste flamand Schild & Vrienden. Le meneur de ce mouvement de jeunes, Dries Van Langenhove, l'a également accusé d'avoir abusé de sa position pour récupérer des données personnelles de membres étudiant à l'université gantoise. Le compte Twitter Schuld & Vrienden révélait des informations privilégiées sur le mouvement de jeunes radicaux mené par Dries Van Langenhove - qui s'est présenté à la Chambre sur une liste du Vlaams Belang. Certains internautes anonymes du forum 4chan ont réussi à récupérer la semaine dernière l'identité et les données personnelles de l'individu derrière ce compte. L'homme en question a reçu des menaces de mort et s'est retiré des médias sociaux.

Dans un message vidéo posté sur Twitter, Dries Van Langenhove a accusé l'assistant de l'UGent d'avoir "mis en ligne des données privées et bancaires, des adresses, des noms, des photos des enfants de personnes membres de Schild & Vrienden ou de proches". Selon lui, le doctorant faisait du "doxxing", soit mettre en ligne des données privées à des fins d'intimidation. Pour le meneur de Schild & Vrienden, les rôles de victime et bourreau ont été inversés dans cette affaire.

L'Université de Gand a elle souligné que le doctorant n'avait pas enfreint le règlement interne et qu'aucun problème de déontologie ne se posait. "Les tweets publiés n'impliquaient que lui. Il ne les a pas publiés au nom ou pour le compte de l'UGent. Rien n'indique qu'il a abusé de sa position d'assistant de l'UGent."

L'homme a réagi jeudi soir, une réaction "unique", a-t-il souligné. "Je voudrais répondre une seule fois aux allégations fausses et diffamatoires à mon sujet émises par Dries Van Langenhove. Tout d'abord et surtout, je souscris à la déclaration de l'UGent. Ensuite, je démens formellement tout usage ou abus de ma position d'employé de l'UGent pour accéder à des données personnelles d'étudiants" de l'université gantoise.

L'assistant a pris un avocat pour se défendre. M. Van Langenhove avait indiqué auparavant qu'il solliciterait également un avocat dans cette affaire.