Les avocats de Nacer Bendrer ne partagent pas la thèse d'une manipulation de l'enquête pour incriminer Mehdi Nemmouche, a assuré mercredi matin Me Gilles Vanderbeck, conseil de M. Bendrer, aux portes de la cour d'assises de Bruxelles. La veille, les avocats du principal accusé de la tuerie au Musée juif de Bruxelles ont réitéré leurs attaques contre le travail des enquêteurs et des deux juges d'instruction. Pour Me Vanderbeck, l'enquête "n'a pas toujours été bien menée mais il n'y a pas eu de manipulation". Me Courtoy, avocat de Mehdi Nemmouche, avait remis en cause mardi plusieurs volets de l'enquête, notamment l'expertise vocale et le travail sur les images du tueur, qu'il affirme être truquées.

La défense de Nacer Bendrer doit poser ses questions aux enquêteurs mercredi matin, ce qu'elle fera par thème. "Nous allons aborder l'incarcération de mon client, sa présumée radicalisation, ses rencontres et les contacts que M. Bendrer a pu avoir", a égrené Me Vanderbeck.

Concernant le commerce de cartes grises volées que la défense de Mehdi Nemmouche avance pour expliquer les contacts entre les deux accusés avant l'attaque du musée le 24 mai 2014, le pénaliste souligne que cette théorie ne "ressort d'aucun élément concret du dossier".