Le parquet de Bruxelles a confirmé, mercredi matin, selon une information du groupe Sudpresse, que Me Vincent Lurquin, l'un des avocats de la partie civile au procès de l'attentat au Musée juif de Belgique, a été victime d'un vol à son cabinet mardi soir. Il a constaté la disparition entre autres du dossier de l'attentat au Musée juif précisément. "Ce mardi 29 janvier 2019, les policiers de la zone Ouest ont été avisés d'un cambriolage dans un cabinet d'avocats, chaussée de Gand à Berchem-Sainte-Agathe. Le plaignant est avocat et a constaté la disparition de son ordinateur portable et de deux de ses dossiers dont celui concernant l'affaire 'Nemmouche' dans lequel il intervient en tant que représentant d'une partie civile", a déclaré le parquet de Bruxelles mercredi matin.

L'agence Belga a également pu apprendre de source sure que le second dossier volé concerne Abdelkader Belliraj, un Belgo-marocain qui avait été suspecté d'avoir fait partie d'une organisation terroriste et dont Me Lurquin assurait la défense. Abdelkader Belliraj était soupçonné d'avoir commis six assassinats politiques à Bruxelles, fin des années quatre-vingt.

Selon le parquet de Bruxelles, il est fort probable que le vol qui a été commis ait un lien avec le dossier 'Nemmouche', autrement dit le dossier de l'attentat au Musée juif de Belgique qui est actuellement jugé devant la cour d'assises de Bruxelles, dans lequel sont accusés Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer.

"De plus, le plaignant a également retrouvé sur son bureau une batte de baseball ainsi qu'une réplique d'une arme de type kalachnikov [comme celle utilisée lors de l'attentat au Musée juif]", a précisé le parquet concernant le vol de mardi soir.

Une information judiciaire du chef de vol avec effraction et menaces par emblèmes a été ouverte.

La police judiciaire fédérale a été désignée afin de diligenter de nombreux devoirs d'enquête dans le but d'identifier le ou les suspects et de les appréhender.