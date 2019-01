L'Institut royal météorologique (IRM) place le pays en alerte jaune ce jeudi soir, à partir de 18h.

Des précipitations verglaçantes



En soirée et la nuit de vendredi à samedi, le temps deviendra sec sur l'ouest avec quelques éclaircies. Quelques pluies traîneront encore dans le centre du pays avant le retour d'un temps pratiquement sec. Les précipitations s'activeront un peu dans l'est et pourront temporairement devenir verglaçantes! En fin de nuit, l'air doux aura envahit tout le territoire et des averses, sous forme de pluie, seront possibles principalement au littoral et en Haute Belgique. Les minima, notés en soirée, oscilleront entre -1 et +7 degrés. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest.

Vendredi, les dernières éclaircies laisseront la place à un ciel très nuageux depuis l'ouest. Une zone de précipitations atteindra le littoral avant midi. Elle progressera vers l'intérieur des terres les heures suivantes. Il s'agira de faibles pluies en Basse et Moyenne Belgique. Au sud du sillon Sambre et Meuse, on attend un peu de neige ou de neige fondante. Les maxima se situeront entre -1 degré en Ardenne et +8 degrés à la mer, avec des valeurs proches de +4 degrés dans le centre. Le vent deviendra modéré de sud à sud-ouest, poursuit l'IRM.