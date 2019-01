Pour les petits, tout comme pour les grands, elle est synonyme de bonshommes et batailles de neige, de féerie mais aussi de problèmes sur les routes. Pour ces policiers de Dilbeek, elle est surtout synonyme d'amusement.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, on aperçoit une voiture de police faire des dérapages sur un parking enneigé. Ce n'est pas non plus un remake de Fast&Furious mais la vidéo a néanmoins interpellé le commissariat, qui a décidé de lancer une enquête et a assuré qu'elle comptait prendre des mesures appropriées si cela s'avère nécessaire, selon des informations de Het Laatste Nieuws