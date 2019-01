Voici cinq changements qui vont entrer en vigueur pour le citoyen à partir de ce 1er février 2019.





1) Des changements de tarifs à la SNCB, pas d'augmentation aux TEC et à la STIB

Le prix moyen des billets standard et week-end de la SNCB (en première et deuxième classes) diminuera de 1,89%. Le tarif des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires augmentera lui de 1,18%, contre une adaptation moyenne de 0,29% pour tous les autres produits. Fin décembre, la SNCB avait annoncé une adaptation annuelle moyenne de 0,69% pour l'ensemble de ses tarifs, soit un pourcentage inférieur à la moitié de l'indice santé (1,64%). TOUS LES DETAILS ICI

Aux TEC, les titres de transport n'augmenteront pas en 2019 tandis que ceux de la Stib resteront stables pour la sixième année consécutive.





2) Le délai d'attente de 3 ans en cas d'expiration du permis de conduire provisoire supprimé

Les conducteurs en herbe qui laissent expirer leur permis provisoire (parce qu'ils n'ont pas passé ou réussi l'examen) pourront en obtenir un nouveau. Ils ne devront donc plus attendre le délai de trois ans pour redemander un tel document et pourront de cette manière continuer à s'entraîner à la conduite en vue de passer leur examen. Cette prolongation n'est toutefois possible qu'une seule fois.

Le permis de conduire provisoire est valable 12 mois, à condition que le candidat ait suivi six heures d'auto-école et ait réussi l'examen théorique de conduite il y a moins de trois ans.





3) Les médicaments de sevrage tabagique mieux remboursés

Les fumeurs paieront nettement moins pour tester un traitement de sevrage tabagique et ils se verront rembourser jusqu'à trois tentatives de sevrage tous les cinq ans. Avant d'accéder à un traitement de sevrage tabagique complet, les fumeurs doivent se procurer un kit de démarrage à tester pendant deux semaines. Ce kit, vendu au prix de 49,95 euros, était jusqu'ici entièrement à charge du patient. À partir du 1er février, la quote-part personnelle s'élèvera à 9,80 euros pour les bénéficiaires du régime préférentiel et à 14,80 euros pour les autres personnes.

De plus, les fumeurs auront droit à trois traitements complets remboursés tous les cinq ans, au lieu d'un total de deux traitements auparavant.





4) La perception des droits de rôle se fera à la fin de la procédure judiciaire

Autre changement début février: la partie perdante devra payer les droits de rôle au terme de la procédure judiciaire. Actuellement, le plaignant s'acquitte de ces frais à l'entame de la procédure, ce qui peut constituer un frein à l'accès à la justice. Des tarifs uniformes sont par ailleurs établis pour les droits de rôle. Les citoyens sont souvent réticents à se rendre au tribunal en raison des nombreux frais liés à une procédure judiciaire, notamment les droits de rôle, une taxe indirecte perçue par l'Etat pour couvrir le coût de l'ouverture du dossier. Pour le moment, l'appelant s'acquitte de ces frais à l'entame de la procédure et est remboursé par l'autre partie s'il obtient gain de cause.

Ce nouveau système peut s'avérer utile dans un dossier contre un marchand de sommeil par exemple, car le locataire se trouve déjà dans une position vulnérable.

Le montant payé pour engager une action en justice change également à partir du 1er février. Le droit de rôle passera de 40 à 50 euros en justice de paix, de 100 à 165 euros en première instance, de 210 à 400 euros en appel et de 375 à 650 euros en cassation.





5) Le travail intérimaire désormais possible dans la fonction publique fédérale

Le recours à des intérimaires sera désormais possible au sein des services publics fédéraux, des entreprises publiques (Bpost, Proximus...) et de HR Rail, l'employeur juridique du personnel des chemins de fer. L'intérim n'est toutefois autorisé que pour le remplacement temporaire du personnel contractuel ou statutaire, pour un surcroît de travail temporaire et pour l'exécution d'un travail exceptionnel, pour une durée maximale de 12 mois.

Le travail intérimaire n'est pas permis en cas de grève ou de lock-out.