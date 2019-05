Une série de mesures entrera en vigueur le 1er juin. Elles concerneront surtout la possibilité d'avoir un demi-jour de congé parental par semaine, les publicités dans les jeux de hasard, les déversements des toilettes pour les ferries ou encore le remboursement de l'immunothérapie par cellules CAR-T pour deux formes de cancer.

Code de la route: six nouvelles mesures pour protéger les usagers faibles

De nouvelles réglementations ont été adoptées au fédéral pour mieux protéger les usagers faibles, les cyclistes et les piétons. Elles entreront en vigueur dès ce 31 mai. Première mesure: la vitesse autorisée pour les trottinettes passe de 18 à 25 km/heure, tout comme les cyclomoteurs. Objectif? Donner de la puissance aux engins pour grimper plus facilement les côtes.

Puis vient l'obligation de laisser 1,5 m au lieu d'un mètre pour dépasser les vélos, hors agglomération. Une bonne mesure en soi mais difficilement contrôlable par les policiers, admet Vias, l'institut belge pour la sécurité routière.

Les nouvelles réglementations visent également l'instauration du feu vert intégral pour les cyclistes, entendez, un feu vert pour les vélos aux carrefours. Benoît Godart de institut Vias tempère là aussi: "ce n'est pas demain qu'on aura un feu vert qui donne la priorité aux cyclistes à chaque croisement. La priorité doit être donnée aux endroits très fréquentés par les cyclistes, comme Louvain-la-Neuve ou la petite ceinture à Bruxelles".

Ensuite, les speed pedelec, ces vélos dont l'assistance électrique fonctionne jusqu'à 45km/heure, seront autorisés à rouler à deux de front, sauf si cela gêne un automobiliste qui voudrait dépasser par exemple.

Cinquième mesure: les enfants de moins de 10 ans -avant, c'était les enfants de moins de 9 ans- pourront rouler à vélo sur les trottoirs.

Un demi-jour de congé parental par semaine est désormais possible

Les travailleurs pourront prendre un demi-jour de congé parental par semaine ou un jour complet toutes les deux semaines. Actuellement, un congé parental ne peut être pris qu'à temps plein, mi-temps ou un jour par semaine. A partir du 1er juin, ce sera donc possible également par demi-jour ou par jour complet toutes les deux semaines.

TV: les émissions publicitaires pour les jeux de hasard interdites

Les émissions télévisées publicitaires qui contiennent de la publicité pour les jeux de hasard en ligne ne pourront plus être diffusées. Cette date marque l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif "aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information".





Les ferries ne pourront plus déverser leurs toilettes en mer Baltique

L'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé d'interdire aux paquebots et ferries de déverser leurs toilettes dans la Baltique, mer parmi les plus fréquentées et polluées au monde, a-t-elle annoncé vendredi. L'interdiction frappera le 1er juin 2019 les navires de transport de passagers neufs, puis les navires anciens deux ans plus tard.

En 2011, la Commission pour la protection de l'environnement marin (MPEC) de l'OMI avait entériné ce principe en faisant de la Baltique une "zone spéciale", conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). Mais il aura fallu près de cinq ans pour fixer un calendrier d'application. Uniquement reliée à la mer du Nord par le petit détroit de l'Öresund entre le Danemark et la Suède, la mer Baltique souffre d'eutrophisation, un excès de phosphore et d'azote issus de l'industrie et de l'agriculture qui provoque une prolifération d'algues.





L'immunothérapie par cellules CAR-T remboursée pour deux formes de cancer du sang

Une forme d'immunothérapie relativement récente en Belgique, utilisant des lymphocytes T génétiquement modifiés pour former des cellules "CAR-T", sera remboursée dans le cadre du traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) chez les enfants et jeunes et du lymphome diffus à grandes cellules B chez les adultes, a annoncé le cabinet de la ministre de la Santé publique.

Le remboursement devrait concerner une cinquantaine de patients lors de la première année, et davantage encore (90) la deuxième. Les hôpitaux actuellement reconnus comme centres spécialisés pour effectuer un tel traitement par cellules CAR-T sont les Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, le CHU de Liège - site Sart Tilman, et l'UZ Gent et l'UZ Leuven en Flandre. La leucémie aiguë lymphoblastique et le lymphome diffus à grandes cellules B sont deux formes de cancer du sang, la première touchant surtout un jeune public et le second les personnes âgées.