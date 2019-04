La Région bruxelloise va bientôt manquer de médecins généralistes. En mai 2018, une étude de l’Observatoire de la santé et du social a montré que, d’ici dix ans, la région aurait besoin de 486 généralistes supplémentaires. Pour 2037, les besoins sont estimés à 835. En cause, notamment, l’évolution de la démographie et de la pratique médicale (féminisation, pratique de groupe…).

(...)