Les écrans ont envahi le quotidien. Les enfants nés dans l’ère numérique y passeraient toutes leurs vacances. Quelles stratégies mettre en place pour utiliser tablettes et smartphones à bon escient ? Voici quelques pistes.



Tablettes, smartphones, ordis portables - ou pas -, télés… Les écrans ont envahi le quotidien et les familles. Pas simple pour les parents de réguler dans la maison l’usage des nouveaux outils technologiques. Les enfants 3.0, nés dans l’ère numérique, surfent sur les écrans tactiles, jonglent avec les applications et manient ces outils trois fois plus vite qu’eux.



Le sujet interpelle les adultes. D’autant plus qu’en moins de deux ans, la technologie a fait des bonds. Les PC portables sont plus légers, plus petits, plus maniables, plus rapides. Les tablettes se plieront bientôt en quatre. Le prix des smartphones est à la portée du plus grand nombre. Le Wifi et la 4G sont accessibles (à peu près) partout et tout le temps.



(...)