Les familles, quelles histoires ! Si le modèle classique, autour du couple conjugal, ne disparaît pas, d’autres constellations, variées, ont vu le jour. À côté de "papa, maman et les enfants", il existe une multitude de façons de "faire famille". Plus d’un Belge sur dix vit dans un ménage recomposé, où des demi (ou quasi) sœurs et frères vivent à temps partiel avec une belle-mère ou un beau-père.

(...)