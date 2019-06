Pantalon noir avec une bande blanche sur le côté, chemise ajustée, Vans avec motif camouflage, chaussettes qui dévoilent la cheville, lunettes cerclées… Difficile d’imaginer que ce mince jeune homme au look étudié, décompte les jours depuis plus de six mois dans une cellule de Saint-Gilles. Mbo*, 22 ans, se retrouve devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, avec trois copains, pour vente de stupéfiants au sein d’une association dont il serait le chef.

(...)