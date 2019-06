La cité du Doudou porte encore les stigmates des festivités tandis qu’au tribunal, cela sent plutôt l’écurie. Malgré ses menottes et son escorte policière (4), le premier prévenu se la joue "cool" avec son pantacourt et sa vareuse du Real Madrid. Mais c’est surtout son mastiquage intempestif qui exaspère la présidente.

- Jetez votre chewing-gum !

- (Aussi sec) Il n’y a pas de poubelle.

- Mettez-le dans votre poche, intervient un policier.

Le ton est donné mais l’avocat du jeune homme est bloqué dans les travaux de l’E42.

(...)