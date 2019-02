Les ex-otages en Syrie Didier François et Nicolas Hénin ont décrit Mehdi Nemmouche, qu'ils reconnaissent comme ayant été leur geôlier, comme quelqu'un d'extrêmement théâtral et narcissique. Il se mettait régulièrement en scène en imaginant son procès et les émissions de télévision dont il pourrait faire l'objet, ont expliqué jeudi les journalistes devant la cour d'assises de Bruxelles. Pour Nicolas Hénin, Mehdi Nemmouche, accusé d'être l'auteur de l'attentat au Musée juif de Belgique, peut être résumé par trois qualificatifs: sadique (BIEN: sadique), ludique et narcissique.

"Sadique (BIEN: sadique) dans sa haine pour les juifs et les chiites", a détaillé le journaliste. L'accusé était intarissable sur son idole Mohamed Merah, "le plus grand homme que la France ait connu selon lui", a souligné le témoin. "Il rêvait de 'fumer' une petite juive en la tirant par les couettes", a ajouté Didier François.

Concernant les chiites, Mehdi Nemmouche serait revenu très fier des opérations spéciales qu'il a menées à l'été 2013, évoquant devant ses otages les viols des femmes ou le plaisir qu'il prenait à décapiter des bébés.

Il était très "ludique", dans le sens où il aimait faire croire à ses victimes qu'il allait les tuer ou qu'il avait exécuté l'un d'eux, a poursuivi M. Hénin.

Mehdi Nemmouche était aussi très théâtral et narcissique, allant jusqu'à imiter le juge d'instruction qui se pencherait sur son dossier ou Christophe Hondelatte, présentateur de "Faites entrer l'accusé", en imaginant l'émission qui lui serait consacrée.

Pour Nicolas Hénin, le silence dans lequel se mure l'accusé depuis le début du procès est un signe de "lâcheté" destiné à "semer la confusion dans les esprits". "Je reconnais là le Abou Omar que j'ai connu en Syrie", a-t-il conclu.





A l'hôpital d'Alep, Mehdi Nemmouche était un "exécutant, un bras armé"

A l'hôpital ophtalmologique d'Alep, transformé en centre de détention et de torture par l'Etat islamique, Mehdi Nemmouche et Salim Benghalem étaient les plus violents, ont témoigné les ex-otages français Didier François et Nicolas Hénin. Les journalistes avaient droit à deux visites de cinq minutes aux toilettes par jour. Le matin, les geôliers étaient davantage des combattans locaux et les violences étaient rares, ont-ils relaté.

Le soir, par contre, les coups, notamment sur la tête, étaient plus fréquents. Ces violences étaient le fait des djihadistes européens, au premier rang desquels Mehdi Nemmouche et Salim Benghalem, le principal recruteur de combattants français, ont précisé les témoins.

Les nuits des quatre journalistes étaient ensuite rythmées par les hurlements des victimes, principalement locales, qui étaient torturées dans une salle située face à leur cellule.

Un jour, lors d'un interrogatoire destiné à le faire avouer d'éventuels liens avec les services de renseignement français, Nicolas Hénin a pu découvrir à quoi ressemblait cette salle de 10 mètres sur 10, équipées de barres, de pneus et d'un crochet au plafond.

"A chaque fois que je répondais 'non', je recevais un coup, donné par Mehdi Nemmouche à la suite d'un ordre de Salim Benghalem. C'était son exécutant, son 'bras armé'", a rapporté le journaliste devant la cour.

Le patron de la prison, Abou Obeida, amenait parfois son fils de cinq ans dans cette salle pour assister aux tortures, s'est également souvenu l'ancien otage.

Les otages n'ont absolument aucun doute sur le fait que Nemmouche était leur geôlier

Nicolas Hénin et Didier François ont aussi répété avec force qu'ils n'ont "absolument aucun doute" quant au fait que Mehdi Nemmouche était leur geôlier lorsqu'ils étaient otages en Syrie. Quelques jours après l'arrestation de Mehdi Nemmouche à Marseille et la publication de sa photo, Nicolas Hénin a pris contact avec la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), certain de reconnaître en lui son geôlier, dont il a pu donner aux enquêteurs le nom de guerre, Abou Omar.

Avec ses anciens compagnon d'infortune, il a dès lors été convoqué à Paris, au siège de la DGSI, où leur ont été présentées les vidéos de revendication de l'attentat au Musée juif. Confrontés à ces images, ils ont immédiatement reconnu leur ancien tortionnaire.

Si certains ont pu hésiter en voyant des photos de Mehdi Nemmouche, sa "manière de conter, de parler, son style narratif" ne laissent aucune place au doute, ont indiqué les témoins.

L'accusé avait par ailleurs "prévu ce jour", a souligné Didier François en se tournant vers le box où est assis Mehdi Nemmouche. Ce dernier "a construit son personnage en Syrie en vue d'un futur procès", a ajouté Nicolas Hénin. "Il nous parlait des grandes affaires criminelles, d'avocats ou encore du rapt d'Ingrid Bettencourt."

La préméditation des faits du Musée juif et l'antisémitisme de Mehdi Nemmouche ne fait non plus aucun doute, selon M. Hénin.

"Si vous demandiez pour aller à la toilette, vous pouviez prendre des coups"

Les geôliers des quatre journalistes français qui ont été otages de l'organisation terroriste Etat islamique pouvaient avoir des moments de détente avec eux et d'autres épisodes où ils se montraient très violents, ont encore affirmé les deux journalistes. "C'était toujours un jeu du chat et de la souris avec les gardiens", a expliqué Didier François, d'Europe 1, enlevé le 6 juin 2013 près d'Alep. Les otages français cherchaient en effet à savoir quels étaient leurs différents gardiens et quelles étaient leurs fonctions.

"Si vous tapiez à la porte pour demander à aller à la toilette, vous risquiez de prendre des coups", raconte-t-il. "Si vous faisiez sur vous, vous pouviez aussi prendre des coups. Nous avons été privés de liberté sans aucune raison et sans savoir combien de temps. Nous étions vraiment soumis à l'arbitraire."

Le journaliste français se souvient de moments parfois irrationnels durant leur détention. "Le même geôlier qui vous donnait du thé pouvait vous donner une raclée le lendemain. Il y avait aussi parfois des moments de délire quand Mehdi Nemmouche faisait des blagues", se remémmorre-t-il, évoquant notamment une bataille de boule de neige.

"On pouvait avoir des moments de 'détente'. Mais on était de toutes façons privés de liberté, c'était leur mode de domination", a répété Didier François.

Les violences que les journalistes ont subies ne sont cependant "rien à côté de ce que les tortionnaires ont fait sur les détenus syriens, qui étaient torturés du soir au matin, et toutes les nuits", ont encore expliqué les témoins.

A noter que la sixième jurée suppléante était absente jeudi matin à l'entame de l'audience du jour devant la cour d'assises de Bruxelles, au procès de l'attentat au Musée juif de Belgique. Elle a rentré un certificat médical. Il ne reste désormais plus que six jurés suppléants.