Laetitia Laurent dirige l’école libre La Ruche, depuis quatorze ans. Nous sommes à Petit-Thier, pas loin de Vielsalm. Petit bâtiment indépendant, tout en longueur et s’étirant le long de la grande route, cette ancienne école de sœurs compte quatre classes et une cour intérieure. À l’arrière comme de l’autre côté de la route, ce sont des champs et des arbres. Par le passé, la directrice a souvent été inquiète pour la survie de son établissement. Ce n’est heureusement pas le cas aujourd’hui. "Pour l’année prochaine, 21 enfants sont inscrits en maternelles et 18 en primaires. Nous pourrons fonctionner comme cette année."