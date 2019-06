Un peu plus de la moitié des établissements Horeca sondés (51 %) par le Syndicat national des indépendants (SNI) ont été confrontés au cours de l’année au moins une fois à de la grivèlerie, soit un client qui part sans avoir réglé l’addition. C’est une hausse de 33 % par rapport à 2014.

Selon le SNI, qui conseille de porter plainte, ces chiffres corroborent les statistiques de la police, alors que seuls 16 % des faits sont déclarés.

La police a constaté 567 cas en 2017 contre 471 en 2014. Un quart des établissements confient être confrontés à ce problème chaque mois et pour 2 % d’entre eux, le phénomène se produit même tous les jours.

Ce qui rend la grivèlerie difficile à contrer est qu’il est quasi impossible de rattraper les clients qui partent sans payer.

Un tiers des établissements Horeca n’y est jamais parvenu, 38 % y arrivent parfois, 25 % la plupart du temps et seuls 5 % mettent la main sur l’indélicat à chaque fois.

La prétendue "pause cigarette"

Selon les exploitants sondés par le SNI, les causes de la grivèlerie sont multiples. Et sa présidente, Christine Mattheeuws d’expliquer : "Le retour du bon temps propice aux terrasses moins faciles à surveiller et la pause cigarette constituent une bonne excuse pour pouvoir filer sans payer. Les clients peuvent aussi profiter de l’agitation pendant le ‘coup de feu’ ou dire qu’ils vont revenir parce qu’ils ont oublié leur portefeuille."

Selon le SNI, on constate que les indélicats sont plus audacieux. Un peu plus de deux tiers des établissements ont pris des mesures spécifiques. Ainsi, et c’est essentiellement le cas en terrasse, beaucoup demandent de régler l’addition après la commande ou quand ils apportent les consommations, même si cela n’est pas très commercial.

"Une surveillance caméra a par ailleurs un effet dissuasif et pourra s’avérer très utile si d’aventure la police avait besoin d’images des délinquants", conclut la présidente du SNI.