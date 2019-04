Une course contre la montre est bel et bien engagée pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant plusieurs gros dossiers, dont celui de la fusion de l’UCLouvain avec Saint-Louis-Bruxelles. On se souvient que l’avant-projet de décret organisant celle-ci, ainsi que l’intégration de l’Ihecs à l’ULB, avaient enfin passé la barre de l’exécutif de Rudy Demotte mi-décembre, après des mois de grosses tensions. En théorie, il devrait y revenir en séance, ce vendredi.

(...)