Belgique Et la compagnie ferroviaire va calculer différemment la ponctualité, ce qui sera plus proche de la réalité vécue par les navetteurs.

En mars 2019, la ponctualité des trains (retards de moins de six minutes) atteignait 91,6 % sur le réseau belge contre 88,5 % un an auparavant à la même période, ont indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la SNCB. Cette ponctualité s’élevait à 90,2 % en février.

(...)