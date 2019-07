Belgique Un feu de forêt aux abords d'un hôtel de Kusadasi a provoqué l'évacuation de l'établissement dans lequel résidaient plus de 900 touristes. Parmi ceux-ci, plusieurs dizaines de vacanciers belges rapportent nos confrères de RTL.

Les voyageurs ont été invités à se rendre côté mer. "On sentait la chaleur des flammes, c'était vraiment extrêmement impressionnant, raconte Jean-François, présent sur place, à la chaîne d'info belge. Quand les flammes sont arrivées juste au-dessus de l'hôtel, j'ai vu des gens sauter dans l'eau. Je nous ai vus mourir. Je me voyais avec mon bébé, mes deux filles et ma maman, incapable de tenir dans la mer".

Ils n'en arriveront heureusement jamais là. Le feu n'atteint finalement pas l'établissement. Les vacanciers sont toutefois emmenés dans un autre hôtel où ils attendent leurs affaires restées dans les chambres. Quelque 127 passagers de l'agence de voyage Thomas Cook seraient concernés par les évacuations. Le feu est désormais contrôlé.