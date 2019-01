Laisser tourner son moteur à l’arrêt deviendra une infraction environnementale à partir du 1er mars en Wallonie.

La mesure avait déjà été annoncée en mai 2017 par le ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio (CDH).

En pratique, les personnes qui ne coupent pas leur moteur, non seulement aux abords d’une école, mais aussi, d’une manière générale, aux abords de tout autre lieu seront sanctionnées.

Le non-respect de cette règle constituera une infraction environnementale de type 2. Une amende de 50 à 100.000 euros est prévue pour ce type d’infractions. "Les P.V. environnementaux pourront désormais être dressés par les agents constatateurs de la Région wallonne et des communes. L’amende, sous forme de perception immédiate, s’élèvera à 130 €”, nous assure le porte-parole de Carlo Di Antonio. “Ce montant pourra être plus élevé en cas d’envoi du PV administratif, avec aussi des frais de rappel possibles.”

Un usager est bien entendu libre de laisser tourner son moteur quand il se trouve dans la circulation. Mais quand une manœuvre est terminée et qu'il se trouve à l'arrêt, il doit couper son moteur. Pas question donc de laisser l'habitacle chauffer à vide par météo hivernale ou de s'arrêter pour fumer une cigarette après avoir déposer les enfants à l'école, en laissant la voiture ronronner.

Laisser tourner son moteur constituait déjà une infraction à l’article 8.6. du code de la route qui précise déjà que “les conducteurs doivent veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de nécessité”.

La police peut donc déjà dresser des P.V. pour ce motif. Dans les faits, ce n’est que rarement le cas : les autorités ont d’autres priorités. L’amende administrative constitue un levier important pour lancer la chasse à ces comportements anti-écologiques. La mesure pourrait aussi avoir des vertus en termes de santé publique. Car on émet logiquement plus de CO2 en laissant tourner son moteur qu’en le coupant. L’argument financier n’est pas non plus à négliger : laisser tourner son moteur plus de dix secondes consomme plus en carburant que de le redémarrer.