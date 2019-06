Des rafales de 104 km/h ont été enregistrées mardi soir à Schaffen (Brabant flamand) et de 101 km/h à Dourbes, près de Viroinval en province de Namur, ainsi qu'à Diepenbeek en province de Limbourg, a communiqué le météorologue de l'Institut royal météorologique (IRM) David Dehenauw sur Twitter.

Pannes de courant et chutes de branches étaient constatées dans le sud du pays et en province de Limbourg. Le pays était en alerte orange mardi soir entre 17h00 et 23h00 avant de repasser au niveau jaune jusqu'à 03h00 mercredi.

D'importantes précipitations ainsi que de fortes rafales de vent et de la grêle étaient attendues mardi soir, risquant de causer des dégâts localement.

Ores, opérateur des réseaux de distribution d'électricité en Wallonie, communiquait dans la nuit de mardi à mercredi de nombreuses pannes de courant résultant de la situation météorologique, notamment dans les régions d'Eghezée et Fernelement, Ciney, Havelange, Couvin, Wépion, Fosses-la-Ville, Spy, Jumet et Jurbise.

En province de Namur, le vent principalement a provoqué des chutes de branches et de nombreux débris sur les routes, a constaté Belga. Des arbres sont aussi tombés près du centre sportif Tabora à Namur. Dans la ville toujours, le courant a été coupé dans la rue des Brasseurs, dit la Dernière Heure. Les pompiers de la zone de NAGE ont procédé à 70 interventions un peu partout sur le territoire, selon la RTBF.

Beaucoup d'incidents ont aussi été signalés en province du Limbourg, avec des chutes d'arbre sur des tronçons routiers et ferroviaires. Dans la région de Beringen, une tente s'est envolée dans des câbles électriques, ce qui a provoqué une coupure de courant.

La foudre est aussi tombée sur deux habitations en province d'Anvers (Nijlen) provoquant des incendies, maîtrisés toutefois par les pompiers. Il n'y a pas eu de blessés.

Le trafic ferroviaire a été interrompu à plusieurs endroits en Flandre, mais pas dans le sud du pays. Un train avec des passagers à bord a dû s'arrêter entre Landen et Louvain. Il a finalement pu repartir avec plus d'1h30 de retard.

Une vingtaine d'interventions des pompiers dans le Tournaisis

Des pluies diluviennes, parfois accompagnées de chutes de grêles, sont tombées mardi soir en Wallonie picarde. Seul le Tournaisis a été touché, d'autres régions ont été totalement épargnées. La zone de secours a enregistré une vingtaine d'interventions sans gravité.

Dans la région de Tournai, un orage a éclaté vers 19h30 et s'est poursuivi jusqu'à 21h. Les coups de tonnerre ont été accompagnés de très fortes pluies. La proche entité de Rumes a été frappée par de fortes chutes de grêlons.

Les services de secours de Wallonie picarde sont intervenus à une vingtaine de reprises pour des pompages de caves, des câbles sur la voie publique, un tronçonnage d'arbre tombé au sol, une coulée de boue dans une habitation à Celles et plusieurs nettoyages de la voie publique, notamment à Antoing et Marquain (Tournai). Les interventions se sont poursuivies jusqu'à minuit. Les dégâts sont limités et on ne déplore aucun blessé.

Encore des perturbations sur le rail mercredi matin

Les orages survenus sur le pays mardi soir ont encore des répercussions mercredi matin notamment sur le rail. La circulation était toujours interrompue entre Ans et Waremme à cause d'un arbre sur les voies à Bleret, ainsi qu'entre Mol et Balen et entre Bilzen et Tongres, a indiqué un porte-parole d'Infrabel. Le trafic des trains a par contre repris normalement entre Louvain et Landen, peut-on lire sur le site internet de la SNCB. Des arbres sur les voies perturbent la circulation entre Waremme et Ans et entre Bilzen et Tongres. La SNCB prévoit de mettre en place des bus pour effectuer la navette. Les perturbations entre Mol et Balen sont dues à un train qui doit être remorqué.

Le personnel d'Infrabel était sur le pont toute la nuit pour évacuer les arbres et les branches tombées sur les rails ainsi que pour des réparations et contrôles.

Fermeture de l'autoroute E313 à Geel: des perturbations au moins jusqu'à midi

L'autoroute E313 restera encore fermée au moins jusqu'à midi à hauteur de "Geel-est" dans les deux sens, indique le centre flamand du trafic. Un accident survenu la nuit entre deux poids lourds a provoqué des perturbations, notamment en direction de Liège. Il est conseillé aux automobilistes d'éviter à tout prix ce passage. Pour ceux se déplaçant d'Hasselt vers Anvers ou Gand, privilégier un passage vers Bruxelles est recommandé. Qui doit se rendre de Maastricht (Pays-Bas) vers Anvers, doit emprunter un itinéraire passant par Eindhoven (Pays-Bas).

Un des deux camions impliqués transportait du gaz LPG et une fuite a été constatée dans sa citerne. Celle-ci doit être colmatée avant que le poids lourd puisse être remorqué. Par souci de sécurité, les pompiers ont donc fait fermer l'axe dans les deux sens.

Le conducteur du camion-citerne est resté coincé deux heures dans la cabine après l'accident et a depuis été transportée à l'hôpital, indique la police fédérale. L'autre conducteur a pu quitter son véhicule.

Les circonstances de l'accident, probablement provoqué par les intempéries, feront l'objet d'une enquête plus approfondie. Peu de temps avant la collision, les pompiers avaient été appelés pour des arbres tombés sur la route à hauteur de Laakdal.