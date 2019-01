A partir du 6 février, un délai de dix minutes maximum sera d'application dans la zone de dépose-minute (drop-off) de Brussels Airport, indique lundi l'aéroport bruxellois.

Trente minutes de stationnement gratuit seront en outre offerts dans les parkings P1, P2 et P3, à condition d'avoir une carte de stationnement Pcard+. La carte Pcard+ peut être demandée gratuitement en ligne. Sans celle-ci, les 30 minutes de stationnement reviendront à 2 euros. Cette mesure a pour but de permettre aux conducteurs de déposer ou récupérer des passagers sans stress. L'heure exacte à laquelle ils arrivent dans le hall des arrivées peut varier en fonction du contrôle éventuel des passeports, du délai de récupération des bagages et/ou du contrôle douanier, justifie l'aéroport.

En plus du parking couvert, les conducteurs disposent d'une zone de dépose-minute (drop-off), située à la sortie de l'aéroport afin que les conducteurs puissent rapidement reprendre la route. Le but est bien que l'on y dépose des passagers et non le contraire, insiste Brussels Airport. Des abus y ont en effet été constatés ces derniers mois, particulièrement en périodes de forte affluence, avec des personnes qui y laissaient leur véhicule avant de se rendre dans le hall des arrivées.

A partir du 6 février, des barrières y seront opérationnelles et ne permettront une gratuité que durant dix minutes maximum, et ce une fois par heure. Il faudra payer une rémunération au-delà de ce délai.