Jeune retraité, Hamid Benichou a derrière lui près de trente ans d'expérience d'agent de police de proximité dans les communes de Saint-Josse, Schaerbeek et Evere. Restant actif dans l'associatif, ce Belge d’origine algérienne continue de s'informer quasi quotidiennement auprès de ses anciens collègues de la situation dans les rues de Bruxelles.

Aujourd'hui, ce musulman pratiquant livre un regard sans concession et plutôt inquiétant sur l'islam rigoriste qui s'implante dans la capitale de l'Europe. Selon lui, "de plus en plus de musulmans sont des salafistes, des purs et durs". Interview.