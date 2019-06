Le métier d’avocat se féminise de plus en plus (désormais, et pour la première fois, les femmes dépassent la barre des 50 %) et la forme de la pyramide des âges laisse présager que cette féminisation va s’accentuer fortement dans les années à venir, les avocats de moins de 35 ans étant, dans une large majorité, des femmes.

C’est l’un des enseignements les plus marquants du 4e baromètre des avocats francophones et germanophones mené par Avocats.be, l’ancien Ordre des barreaux. Sur les 7 939 avocats sollicités, 1 486 ont répondu au questionnaire.

(...)