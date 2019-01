© D.R.





Placé sous mandat d'arrêt, le jeune homme est en prison le temps de l'enquête.

Elio Di Rupo, président du Parti socialiste, s'est récemment exprimé via Facebook, si l'on en croit une publication postée par Sylvie, la maman d'Emilie.L'homme politique précise qu'il n'est pas au courant des récents événements et se détache de toute cette histoire, stipulant qu'il a beaucoup de neveux et petits-neveux. "", a-t-il écrit dans son commentaire.Pour rappel, Emilie a porté plainte contre son petit ami pour coups et blessures la semaine dernière. Par le passé, Florian Di Rupo a déjà été condamné à deux mois de prison avec sursis et à une déchéance du droit de conduire d’un an avec sursis à la suite d’un accident qui avait coûté la vie à deux de ses amis.