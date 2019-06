Belgique C'est par une vidéo de trois minutes postée sur son compte Facebook que le recteur de l'ULB, Yvon Englert, a réagi ce mercredi aux plaintes pour harcèlement exprimées dans une de ses facultés.





"Je suis personnellement choqué", témoigne le recteur. "Lundi, j'ai reçu du Bureau des étudiants en Médecine un rapport mettant en évidence de graves violences à l'égard d'étudiants de la filière dentisterie par certains membres du corps enseignant." Après lecture de ce rapport, il précise: "Il s'agit de faits d'une extrême gravité." De plus, des signalements et un rapport précédent n'ont pas entraîné les réactions adéquates.

Celle-ci est bien entendu menée à charge et à décharge. En outre, la décision a été prise de suspendre en urgence deux enseignants incriminésmais pour ramener la sérénité sur le campus.

Il apparaît déjà clairement que des mesures structurelles devront être prises pour éviter que de tels agissements puissent se (re)produire.

Peiné, Yvon Englert présente ses sincères excuses aux étudiants devant la caméra. Et il termine en regrettant que cette affaire occulte le travail remarquable accompli par les équipes de l'université.

Au service de communication de l'ULB, on ne souhaite rien dire de plus, tant que la procédure suit son cours. Sauf une précision: les étudiants ont été avertis par communication interne de la suite donnée à ce dossier.

Du côté des étudiants, justement, on réagit. Le Bureau des étudiants administrateurs (BEA) salue l'ouverture d'une enquête mais s'étonne que ni lui ni le Bureau des étudiants de médecine (BEM) n'aient été contactés pour y être associés. Et de pointer le traitement inégal et irrespectueux appliqué aux étudiants dans le fonctionnement des commissions disciplinaires. Il serait, semble-t-il, bien plus facile pour un professeur de signaler un étudiant que l'inverse.