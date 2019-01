Le procureur fédéral Yves Moreau a demandé ce mardi, devant la cour d'assises de Bruxelles, à revoir les images de l'intervention des douaniers qui ont interpellé Mehdi Nemmouche à Marseille le 30 mai 2014. Il visait ainsi à démonter l'hypothèse d'une arrestation "préparée", qui pourrait, selon lui, être soutenue par la défense de l'accusé. Cette première anticipation a fait monter la tension entre les deux parties. "On a entendu qu'il y avait un complot, que Mehdi Nemmouche aurait été 'livré'" à la police à Marseille, a affirmé le procureur, qui "craint" que cette thèse soit défendue par les avocats de l'accusé. Ces mots n'ont cependant pas été prononcés devant la cour, a corrigé la présidente Laurence Massart.

Quand les esprits s'échauffent

Le ministère public tenait en tout cas à souligner que les douaniers qui ont procédé à l'interpellation arrivaient lentement vers le bus où se trouvait Mehdi Nemmouche et que la scène n'évoquait pas une "souricière".

"Nous avons fait appel aux militaires mobilisés dans le cadre de l'opération 'vigipirate' une fois les armes sécurisées", a rappelé l'un des douaniers, qui a démenti toute préparation. "Il serait inconscient d'interpeller une personne lourdement armée dans un bus", a-t-il ajouté.

L'anticipation du procureur Moreau a fortement déplu à Me Courtoy (à gauche sur la photo), l'avocat de Mehdi Nemmouche. "Il est complètement fou", a-t-on clairement pu lire sur ses lèvres alors qu'il s'adressait à son collègue Me Laquay ( (à droite sur la photo).

Rien n'indiquait que les époux Riva avaient rendez-vous au musée

"Existe-t-il un élément quelconque dans l'ensemble de l'enquête qui laisse penser que monsieur et madame Riva avaient rendez-vous au Musée juif de Belgique ce jour-là?", a questionné pour sa part Me Marc Libert, conseil de la famille Riva, mardi après-midi devant la cour d'assises de Bruxelles. "Non, aucun élément n'indique qu'ils avaient l'intention de se rendre au Musée juif", a répondu la juge d'instruction Berta Bernardo Mendez. Me Marc Libert a dit souhaiter poser cette question compte tenu de la thèse du complot que la défense de Mehdi Nemmouche pourrait soutenir, "comme je l'ai lu dans la presse", a-t-il précisé.

La juge d'instruction Bernardo Mendez a confirmé que rien, notamment dans les affaires des époux Riva découvertes à leur hôtel, n'indiquait que ceux-ci avaient rendez-vous au Musée juif.

La défense de Mehdi Nemmouche avait laissé entendre qu'Emanuel et Miriam Riva effectuaient des missions d'espionnage pour le Mossad, les services secrets israéliens, et qu'il pourrait donc s'agir d'un attentat ciblé.

Par ailleurs, Me Vincent Bodson, également conseil de membres de la famille Riva, a voulu obtenir confirmation des lectures de Mehdi Nemmouche en prison. L'un des enquêteurs a énuméré une liste d'ouvrages, dressée en août 2016, alors que Mehdi Nemmouche était incarcéré à Bruges, parmi lesquels "Les Grands espions du XXe siècle", "Les Complots de la CIA: manipulations et assassinats" ou encore "Dans les coulisses de la lutte antiterroriste".

Autre fait: Nemmouche connaissait les surnoms des kamikazes des attentats de Bruxelles

La juge d'instruction Berta Bernardo Mendez a confirmé, mardi après-midi devant la cour d'assises de Bruxelles, que des policiers avaient surpris une conversation entre Mehdi Nemmouche et Salah Abdeslam à la prison de Bruges le 22 mars 2016. Mehdi Nemmouche commentait à l'attention de Salah Abdeslam ce qu'il était en train de voir à la télévision concernant les attentats de Bruxelles, en citant les surnoms des kamikazes et des suspects. La juge d'instruction a confirmé cette information, en réponse à une question de Me Michèle Hirsch, conseil du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB).

"Si je résume, les enquêteurs en charge du dossier des attentats de Paris se trouvent dans le quartier de haute sécurité de la prison de Bruges pour y interroger Salah Abdeslam. Les détenus peuvent parler d'une cellule à l'autre et les enquêteurs entendent une conversation entre Mehdi Nemmouche et Salah Abdeslam. Mehdi Nemmouche relate ce qu'il est en train de voir à la télévision et transmet les informations du journal télévisé. Il dit: Brahim et Sofian de Schaerbeek sont morts à l'aéroport. Ils cherchent l'homme au chapeau. La troisième bombe a été retrouvée intacte à l'aéroport", a relaté la juge.

"Mehdi Nemmouche est en effet capable de donner les surnoms. Je confirme que Sofiane de Schaerbeek est le surnom de Najim Laachraoui et que ce nom ne figurait pas encore dans la presse", a-t-elle précisé.

Les noms de Mehdi Nemmouche et Najim Laachraoui sont liés depuis leur passage en Syrie, où ils seront ensemble geôliers de journalistes français pris en otage, selon les témoignages de ces derniers. Ils seront par la suite à nouveau réunis au sein de l'Amn al-Kharji, l'une des divisions des services secrets de l'Etat islamique qui aura pour mission de planifier des attaques en Europe.