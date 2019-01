Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes moyennes (UCM), membre du G10, au lendemain de l'annonce de la rupture des négociations autour de l'accord interprofessionnel (AIP) et d'une grève nationale le 13 février, estime que la balle est dans le camp des syndicats et qu'une discussion sur les rémunérations alternatives est possible. « Mais la loi est la loi, la base de discussion sera de 0,8 % sur les salaires proprement dit ».