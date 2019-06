L'Institut royal météorologique (IRM) élargit son avertissement orange aux orages aux provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand ainsi qu'à la Région bruxelloise, annonce-t-il mercredi après-midi dans un communiqué. L'avertissement orange était déjà en vigueur pour les provinces de Hainaut, Flandre orientale et Flandre occidentale. Il est valable jusqu'à jeudi à 04h00 du matin. Un avertissement jaune reste émis pour les autres provinces. A partir de mercredi en milieu d'après-midi, de nouvelles averses orageuses se décaleront vers le nord-est depuis la frontière française, prévoit l'IRM. Ces orages pourront être plus actifs sur l'ouest du pays. Il faudra surtout s'attendre à de fortes précipitations en peu de temps et à de la grêle. Localement, de fortes rafales de vent seront également possibles.

Il n'est pas impossible que d'autres provinces passent au niveau orange, avertit encore l'IRM.