Le témoignage de Paul Sobol, âgé de 92 ans, est à la fois émouvant et glaçant. Il permet de mieux saisir comment quelques déportés ont survécu à cette usine à tuer les humains et broyer les âmes. En plus de la force physique, cet enfer requiert notamment une exceptionnelle capacité de décryptage des situations. Puis, il y a cette force intérieure que le jeune Paul a puisé dans une photo cachée dans sa main. Elle représentait Nelly, l’amour de sa vie, qu’il épousera après sa libération et après s’être converti au christianisme.

Comment s’est déroulée votre arrestation en juin 1944 ?

...