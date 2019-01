Belgique Ce lundi matin, sur les ondes de, la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open VLD) a relancé la guerre des numéros Inami, ces attestations, délivrées par le fédéral, qui sont indispensables aux médecins en exercice.

Elle a expliqué qu'elle ne libèrera plus de numéros Inami surnuméraires pour les étudiants candidats médecins francophones en l'absence de "filtre efficace" limitant le nombre d'entrées dans les universités du sud du pays. "Oui", la guerre politique est relancée, a indiqué Mme De Block.

Le ministre Marcourt conteste les chiffres de la ministre De Block

Pour rappel, à la faveur d'un accord conclu entre la ministre De Block et et le ministre de l'Enseignement supérieur en Belgique francophone Jean-Claude Marcourt (PS), la Fédération Wallonie-Bruxelles organise depuis 2017, comme le faisait déjà la Flandre, un examen d'entrée limitant l'accès aux études de médecine. La Fédération avait accepté la mise en place de ce "filtre", contre sa volonté, en échange de l'octroi de numéros Inami aux étudiants surnuméraires actuellement en cours de cursus. Le problème est qu'un examen, contrairement à un concours, ne fixe pas un nombre précis d'étudiants qui peuvent entrer dans les études. Et il se fait qu'en septembre 2018, 1 042 étudiants ont réussi cet examen alors que seuls 505 numéros Inami pourront leur être libérés. Furieuse, la ministre De Block considère donc que le filtre n'est pas efficace, et qu'elle arrêtera de libérer des numéros Iami surnuméraires tant qu'un concours ne sera pas organisé.

Pour le ministre Marcourt, cette déclaration de guerre est imbuvable. D'abord, rappelle-t-il, parce que contre son gré il avait tenu à organiser un concours. Or, le Conseil d'État avait refusé ce principe car le quota de numéros Inami sur lequel s'appuyait ce concours n'avait pas été rendu dans les temps par le... fédéral. C'est donc à cause du fédéral, explique-t-il en substance, qu'un examen a été mis en place. Ensuite, parce que la ministre fédérale ne tiendrait pas compte de la réalité. La pénurie est importante et, au vu de la pyramide des âges des médecins francophones, elle sera très importante à l'avenir. Il est donc "absurde" de restreindre le nombre de numéros Inami. De même, le nombre d'étudiants étrangers qui viendraient étudier en Belgique francophone, et qui utiliseraient donc des numéros Inami avant de repartir dans leur pays, serait équivalent à 20% des étudiants de médecine.

Au nom donc de la réalité de la pénurie et de l'aspect international des auditoires de médecine, la volonté de Maggie De Block de limiter le nombre d'attestations pour les francophones est illégitime. "La ministre veut prendre en otage les étudiants pour faire pression et obtenir quelque chose d'illégitime" - une répartition des numéros Inami davantage en faveur de la Flandre - accuse le ministre Marcourt.

Inquiétudes pour les étudiants en cours de cursus

Ce lundi après-midi se tenait une conférence interministérielle de la Santé publique. Cette conférence aura acté le désaccord entre les deux ministres et le fait que ce dossier ne devrait pas bouger en cette fin de législature. Reste alors la question des étudiants qui sont actuellement en cours de cursus. Doivent-ils craindre ne pas obtenir de numéro Inami à la sortie? Sur cette question, le fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles se renvoient la balle. La ministre De Block dit que sans effort de Marcourt, elle ne délivrera plus de numéros surnuméraires. Le ministre socialiste répond "qu'il est ouvert à la discussion si la ministre arrive avec des chiffres objectifs, ce qui n'est actuellement pas le cas. En attendant, le filtre à l'entrée me semble efficace et le fédéral doit répondre à ses engagements: délivrer un numéro Inami à tous les étudiants en cours de cursus."