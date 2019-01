Joëllle Milquet a reçu de nombreux messages ce mardi matin d'auditeurs choqués par la séquence humoristique Votez pour moi diffusée sur Bel RTL vers 8 h 20. "Je suis très bon public d'habitude et j'ai d'ailleurs toujours trouvé André Lamy très sympathique. Je n'ai jamais fait aucune remarque sur toutes les parodies parues à mon égard. Mais là, en réécoutant l'émission, j'ai compris pourquoi cela avait tant heurté mes proches et plusieurs autres personnes. Cette fois, cela a dépassé les bornes. C'était de l'humour totalement pathétique et complètement vulgaire !", s'exclame la femme forte du CDh pour qui la séquence était d'une "lourdeur totale". "Et pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un de très calme par rapport à cela et que j'ai un entourage cool et sympa. Je ne suis pas du style à être vite choquée. Mais là, ils ont dépassé les limites. C'est le genre d'humour qu'on ne ferait jamais avec un homme !"

Voici la séquence en question, le passage sur Joëlle Milquet est à voir à partir de 4'55'' :





La direction de RTL contactée

Joëlle Milquet nous confie également s'être adressé à la direction de RTL. "Je ne donnerai pas les détails de l'échange mais je pense qu'ils partagent mon avis. C'est à eux à faire un peu le ménage s'ils le souhaitent. Il faut toujours que les choses soient dénoncées de l'extérieur pour que l'on se rende compte que cela va trop loin !".

Joëlle Milquet, à qui nous indiquons que les auteurs de Votez pour moi ont changé depuis la reprise de septembre, reconnaît que l'humour utilisé ce matin ne ressemble pas à celui de l'époque, où les séquences de Votez pour moi la faisaient rire.