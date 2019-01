Belgique Le nombre de gagnant s n’a jamais été aussi élevé que l’année dernière

Pour la Loterie nationale, l’année 2018 a été plus qu’excellente. L’institution belge se targue en effet d’avoir battu un certain nombre de records l’année passée, à commencer par le nombre de gagnants le plus élevé de son histoire, à savoir exactement 79 858 572 chanceux ! Mieux encore, ces derniers ont gagné au total 910 400 000 euros. La Loterie a vendu plus de 256 millions de jeux et a fait un chiffre d’affaires qui atteint 1,327 milliard d’euros.

"2018 est à marquer d’une pierre blanche pour les plus de 6,7 millions de joueurs de la Loterie nationale. L’an dernier, près de 80 millions de Belges ont gagné à l’un de nos jeux. Parmi ces gagnants, 44 sont devenus millionnaires", se réjouit Jean-François Mahieu, porte-parole de la Loterie.

